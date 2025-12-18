停職510天復職　高虹安哽咽喊：我回來了

新竹市長高虹安18日復職到新竹市政府上班。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月18日電（記者 盧誠輝）無黨籍新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費案，自2024年7月26日一審被依貪污罪判刑7年4個月，到16日二審大逆轉改判貪污罪無罪，在歷經510天的停職後，18日終於復職到新竹市政府上班，現場湧入逾3百名小草（民眾黨支持者）到場迎接，高虹安在致詞時也一度感動到哽咽說“我回來了！”



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



高虹安在二審大逆轉改判貪污罪無罪後，16日下午就已依法向“內政部”申請復職。新竹市政府17日收到“內政部”函文傳真，依據地方制度法第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。高虹安18日在暌違510天後，終於再次踏入新竹市政府，包括新竹市政府各局處首長與逾3百名小草都到場迎接。



高虹安一開場致詞時就說“看到這麼多熟悉的市政團隊夥伴和很多市民朋友們，讓她真的非常感動，謝謝大家，我回來了”，和高情同姐妹的新竹市政府民政處長施淑婷在一旁也感動到頻頻拭淚。