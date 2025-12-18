謝龍介揭光電、軍購和土地不同批綠友友在賺

藍委謝龍介。（中評社資料照） 中評社台北12月18日電／埔心牧場於2018年底賣給三立後，申請都市計劃變更，2019年5月台“內政部”就核准，被台灣民眾黨質疑從“中央”到地方“一條龍快速服務”。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介17日在政論節目指出，賴清德當台南市長時三立就有都更炒地的前科，這種官商勾結，追殺意見不同的人，還算媒體嗎？呼籲該媒體的董事長該摸摸良心。



謝龍介也提到，民進黨善於利用人性的弱點，知道你們投資就想賺錢，派系沒有吃到光電的利益，就改成軍購利益讓另外一票人吃；軍購以外，炒作土地又是另外一票人。整個台灣急著要向美國老大哥表功，他一直想不通，美國做生意有那麼low（低級）嗎？他會說你錢先給我，要買什麼東西再討論嗎？會有賣家是這樣的嗎？除非就是買家開一張空白支票，跟這個土地一樣，錢先拿到手再講！



謝龍介17日在政論節目《新庶民大頭家》表示，三立當時在台南市，賴清德當市長的時候，買了一塊武聖夜市的土地，把學校用地要解編，變成建地，獲利十幾倍，被踢爆之後有一點收手，這是有前科的。為什麼搞土地？2兆綠能事業，全部就是從“中央”開綠燈，利益掉下來以後分贓不均，官商黑金槍就開了！所以才會穿幫。全世界太陽能平均1度電1.5塊，台灣5塊，多好賺！2兆最少有1兆是大家分掉的。



謝龍介提到，整個土地的利益，在台南，他們是有前科的，“清德兄，你不知道？他在台南當時搞那個，最後還好，你還有一點‘見笑’（閩南語：羞恥），收手了，縮起來！”可是埔心牧場案在桃園一路綠燈，後來這個市長（鄭文燦）又到“中央”去當副院長。這種大變更，不是縣市政府可以搞定的，必須“內政部”！“內政部”才能幫忙整個護航，然後再回到地方都市計劃，一通過以後，這不是百億，最少是幾百億以上！



“重賞之下必有勇夫！”謝龍介說，“不管你們官商怎麼勾結，拜託一下，不要這樣子，你們幫忙執政者追殺在野黨，甚至追殺跟你們意見不同的人民，你還算媒體嗎？張董，良心摸著想看看！賺錢有術，信譽要顧，對吧？媒體要有媒體的基本立場！”



