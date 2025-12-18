高虹安復職談話全文：一起繼續為新竹市努力

新竹市長高虹安18日復職到新竹市政府上班發表公開談話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月18日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費案，自2024年7月26日一審被依貪污罪判刑7年4個月，到16日二審大逆轉改判貪污罪無罪，在歷經510天的停職後，18日終於復職到新竹市政府上班，現場湧入逾3百名小草（民眾黨支持者）到場迎接，高虹安在現場的致詞全文如下：



大家好。



再次回到市府，看到這麼多熟悉的市政夥伴，以及許多市民朋友們，真的很感動，謝謝大家，我回來了。



今天走進市政府、站在這裡，我的心情既激動、但也沉穩。激動的是，我終於能重新回到我最熱愛、最牽掛的新竹市政府；沉穩的是，經歷了一年半的風雨和低谷，我比過去任何時候都更理解“責任”兩個字的重要。



這一年多的時間，對每天在崗位上忙碌的人來說，也許一眨眼就過去了；但對我而言，是一段被迫按下暫停鍵、格外漫長的時光。



這段日子以來，我雖然沒有在市府，但市政一天都沒有、也不能停下來。我要特別感謝市府團隊，在邱臣遠代理市長、張治祥秘書長以及所有局處主管同仁的努力下，大家堅守崗位、兢兢業業，把每一項工作持續往前推進，真的非常不容易。感謝你們，持續兌現實現我對市民朋友的承諾。



上任以來，我們推動的多項重大建設陸續開工、完工，從校園環境改善、通學步道、公共設施升級，到交通與行人安全改善，一步一步，讓城市更安全、更宜居。



在社會福利方面，我們持續加強長者照顧、婦幼支持與教育政策，讓政策不只是寫在計劃裡，而是真正走進市民的生活。



也因為大家的努力，新竹市持續獲得外界肯定，包括榮獲 2025 幸福城市、永續城市卓越獎、智慧城市創新獎、“國家建築金質獎”、等多項國內外城市評比，藝文活動也得到超過 32項國際設計大獎認證，這些成果，都是市府團隊共同完成的。