百萬網紅解讀王世堅心裡話：綠再硬幹會沉船

綠委王世堅。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／“行政院長”卓榮泰日前宣布對再修版《財政收支劃分法》不副署，民進黨“立委”王世堅昨日在出席中常會前受訪時表示，如果政治都是往小處著眼、意氣之爭的話，就會犯很大的毛病。對此，經常評論時事的百萬網紅Cheap解讀：“堅哥逆風認為你們現在這種戰狼式的硬幹玩法，最後會把這艘船給弄沉”。



Cheap (鄭才暐) ，台灣知名的YouTuber和實況主，他常以將歷史故事與《世紀帝國》等電玩遊戲結合，用幽默有趣、犀利分析的方式講解歷史而聞名。



Cheap18日在臉書發文，針對王世堅昨天在民進黨中常會後受訪的內容進行解讀。他認為，“這新聞堅哥其實說了重話，但礙於是黨籍‘立委’，講得很隱諱”。



Cheap表示，簡單說：堅哥逆風認為“你們現在這種戰狼式的硬幹玩法，最後會把這艘船（國家/民進黨）給弄沉”。他指出王世堅受訪時一番話的三個關鍵論點。



解讀一，“船破坐底”：船如果沈了，船長（執政黨）是要負最大責任的，沒辦法怪乘客（在野黨/人民），現在是民進黨執政、“國家”空轉、預算不過、政局動盪，帳最後都會算在執政黨頭上。



Cheap指出，跟在野黨玩“焦土戰”，贏了面子，吵架贏了、網路大順風，但會輸了裡子，施政成績掛蛋，等到2026、2028，民眾不會管藍白有多野蠻，只會記得“民進黨執政這幾年很亂”。



解讀二，“抓大放小”：現在黨的政策是：寸土不讓，覆議、“釋憲”、罷免、不副署，所有怪招都要拿出來，跟藍白拚到底。但堅哥認為要務實點，執政者要有高度，要懂得“委曲求全”，有些法案，如財劃法雖然不滿意，但不是“動搖國本”的大事。