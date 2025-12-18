國民黨批賴是清德宗變法　就是民選獨裁者

國民黨召開“清德宗變法－君主立憲”記者會。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月18日電(記者 黃偕華)針對“賴政府”對“立法院”三讀通過的法案選擇“不副署、不執行、不公布”。中國國民黨18日召開記者會痛批賴清德是“欽定憲法大綱”，跟1908年清朝政府公布的“君上大權”一樣，規定凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。並引用哈佛大學教授專書，認為賴清德的作為與民選的獨裁者作為幾乎一致。



國民黨今天上午召開“清德宗變法－君主立憲”記者會，由國民黨發言人江怡臻主持，邀請台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇、泰鼎法律事務所合夥律師葉慶元出席。會中還播放去年綠委莊瑞雄質詢府方秘書長潘孟安的影片，其中潘當下就直言，對於立法通過案子，“行政院”是應該副署，要不然會打臉“總統”，會造成“憲政”危機。



劉嘉薇提到，她在學校主要是有教授政治學的課程，也擔任過民主與“憲政”的授課老師，所以對最近的發展非常不解，她認為依據“憲法”增修條文第3條，非常明確就是“行政院長”應該要接受這個決議，如果全盤的不接受、不副署，這代表了完全不重視多數的民意，突顯了賴清德的團隊“知法玩法”。她說，今天之所以挺身而出是為了守護“憲政”，否則在台灣，我們教授政治學、“憲法”相關的課程會教不下去。



葉慶元提到，1908年清朝《欽定憲法大綱》部分條文，當中提到“君上大權”，欽定頒行法律及發交議案之權，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行；用人之權，操之君上，而大臣輔弼之，議院不得干預。他強調，原來民進黨的“憲法”，是以“大清為師”。