中評現場：3百小草歡欣鼓舞迎高虹安復職

新竹市政府18日湧入逾3百名小草到場迎接新竹市長高虹安復職。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月18日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費案，自2024年7月26日一審被依貪污罪判刑7年4個月，到16日二審大逆轉改判貪污罪無罪，在歷經510天的停職後，18日終於復職到新竹市政府上班，現場湧入逾3百名小草（民眾黨支持者）到場迎接，現場呈現一片歡欣鼓舞的氣氛。



高虹安抵達新竹市府大門口時，現場也響起歡呼聲，小草們紛紛湧上來希望和高虹安握手致意，瞬間成了選舉造勢大進場一樣的場景。高虹安收下小草送的祝賀鮮花後，在市府團隊的開道下，臉上帶著笑容一一向大家致謝，對於小草的相挺，她致詞時也一度感動哽咽。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



高虹安在二審大逆轉改判貪污罪無罪後，16日下午就已依法向“內政部”申請復職。新竹市政府17日收到“內政部”函文傳真，依據地方制度法第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。高虹安18日在暌違510天後，終於再次踏入新竹市政府，包括新竹市政府各局處首長與逾3百名小草都到場迎接。