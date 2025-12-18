彰化反火葬場團體告縣府　百人揚言抗爭到底

二林芳苑反火葬場自救會會長陳光輝（左二）到彰化地檢署按鈴控告。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月18日電（記者 方敬為）彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置“火葬場生命園區”，引發當地居民反彈，並組成二林芳苑反火葬場自救會，訴求立即撤案，自救會理事長陳光輝今天率眾赴彰化地檢署按鈴申告，控告負責“火化場選址評估報告”的縣府承辦科員、建築事務所等，涉犯“使公務員登載不實罪”。百餘位民眾到場聲援，以諧音“亡惠美”嘲諷中國國民黨籍縣長王惠美是火葬場之母，痛批火葬場是縣府帶頭違建，揚言抗爭到底，絕不妥協。



縣政府民政處回應表示，一切依法行政，縣府環保局今年8月12日召開彰化縣生命園區設置案環境影響評估審查會，開發單位依會議結論修正、補充報告書中，完成後將儘速送環保局續審，因火化場是現代城市不可或缺的公共設施，是攸關民眾安全衛生及生命教育的重要場址，許多民眾希望縣府排除萬難全力推動，早日完成彰化縣第一座火化場。



彰化縣二林芳苑反火化場行動協會18日動員3輛遊覽車約百餘人到彰化地檢署按鈴申告，協會理事長陳光輝表示，今年10月間，鄉民與協會成員曾在芳苑鄉公所與國民黨籍芳苑鄉長林保玲座談，林當場明確表示“並未贊成興建火葬場”。然而，縣府委託以境建築師事務所辦理的選址評估報告中，載明鄉長“同意配合設置火化場”，顯然與事實不符。