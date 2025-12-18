潘孟安缺席司委會　召委翁曉玲嚴厲譴責

府秘書長潘孟安缺席司法及法制委員會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電(記者 俞敦平)“立法院”司法及法制委員會今日邀相關官員報告“不副署、不公布”三讀通過法案議題，但府方秘書長潘孟安事前致函委員會，以“憲政慣例”為由表明不出席。對此，會議主席、中國國民黨籍召委翁曉玲在開場時直接定調，潘孟安未經同意且無故缺席，是“嚴重的失職和獨裁的行為”，並在確認官員名單前，當場宣布對潘予以嚴厲譴責。



“立法院”司法及法制委員會今日邀請府秘書長、“行政院秘書長”、“司法院”、“法務部”就“立法院”三讀通過之法律經“行政院”依“中華民國憲法”增修條文第3條第2項移請“立法院”覆議，經全體“立法委員”二分之一以上決議維持原案，“行政院”院長不依法副署、“總統”不依法公布施行，對“我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究”進行專題報告。



“立法院”日前三讀通過《財政收支劃分法》等修正案，雖經覆議程序維持原決議，但“行政院長”卓榮泰拒絕副署，賴清德亦未公布，導致修法雖過關卻無法生效，引發在野黨強烈不滿，因而排定此議程釐清法律責任。



潘孟安事前致函委員會，以“憲政慣例”為由表明不出席。對此，翁曉玲以主席的身分進行譴責。她聲明，民主政治的基本原則在於權力必須受監督，行政權本應向立法權負責。她強調，“國家元首”是行政體系的最高中樞，一切施政作為都必須向“國會”負責並清楚說明，“絕對不容許有任何模糊的空間”。針對法律公布權，翁曉玲主張這是“憲法”明文賦予的義務，並非行政裁量，凡經“立法院”三讀通過的法律，“總統”即必須公布。



針對潘孟安的缺席，翁曉玲表示，若賴清德是為了包庇“行政院長”不副署，藉此達到不公布法律的目的，即涉及重大“憲政”疑義，府秘書長理應列席報告。她透露，委員會前一日已要求府方，若秘書長無法出席，副秘書長也應依慣例到場備詢。對於今日府方的席位完全空缺，翁曉玲痛批這是藐視“國會”、傷害“國會”民主，更是對“憲政”法治的嚴重踐踏，並指示將“獨裁”與“譴責”列入正式會議紀錄中。