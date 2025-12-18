藍白聯手通過提案　移請“監院”彈劾卓榮泰

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電(記者 俞敦平)“行政院長”卓榮泰日前宣佈不副署財劃法後，台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、中國國民黨“立院”黨團書記長羅智強和王鴻薇今天在“立法院”司法及法制委員會提出臨時提案，對賴清德、“行政院長”卓榮泰提出最嚴厲的譴責，並要求對於“國會”三讀通過的法律，應依“憲法”副署、依法公布，另外也針對卓榮泰拒絕副署“財政收支劃分法”之失職行為，具名移請“監察院”彈劾，委員會經表決後通過。



“立法院”司法及法制委員會18日邀請府方秘書長、“行政院秘書長”、“司法院”、“法務部”就“立法院”三讀通過之法律經“行政院”依“中華民國憲法”增修條文第3條第2項移請“立法院”覆議，經全體“立法委員”二分之一以上決議維持原案，“行政院”院長不依法副署、“總統”不依法公布施行，對“我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究”進行專題報告。



“立法院”日前三讀通過《財政收支劃分法》等修正案，雖經覆議程序維持原決議，但卓榮泰拒絕副署，賴清德亦未公布，導致修法雖過關卻無法生效，引發在野黨強烈不滿，因而排定此議程釐清法律責任。



針對此僵局，藍白“立委”聯手提出兩項臨時提案。第一案賴清德與卓榮泰“毀憲亂政”，除要求兩人應依“憲法”副署並公布法律外，更建請做成決議，將拒絕副署的卓榮泰移送“監察院”彈劾；第二案則針對府方秘書長潘孟安刻意規避出席委員會，嚴重破壞權力分立與制衡基石，對其表達嚴正譴責。



黃國昌在提案說明中指出，“憲政”史上從未發生過法律經覆議維持後，“總統”仍不公布、院長不副署的前例。他引用去年12月25日潘孟安在同一個委員會的備詢紀錄，當時潘孟安曾對民進黨“立委”莊瑞雄表示“總統”會公布，“行政院長”也會副署，否則就會造成“憲政危機”，質疑如今府方言行不一。