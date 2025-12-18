鍾佳濱：王世堅有出席便當會代表認同不副署

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月18日電(記者 莊亦軒)民進黨籍“立委”王世堅17日在中常會前，被問到怎麼看到“行政院”不副署時提到，他有不同意見，但黨的決定就是遵從。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱18日在記者會上回應表示，上周舉行的便當會51位民進黨“立委”皆有出席，最後也做出全黨團支持“閣揆”行使不副署權的決定。王世堅當天也有出席，也代表認同。



賴清德12日中午召集民進黨黨團51名“立委”，在民進黨中央舉行便當會，鍾佳濱轉述當時開會情況，賴清德逐一詢問每位“立委”，對於未來關於“憲政”體制，該如何因應朝野情況。當下也做出全黨團一致支持的決定，對於“閣揆”未來如果需要行使不副署權，針對“毀憲亂政的法案”予以不副署的立場，黨團表示全力支持。鍾佳濱表示，王世堅當天也有出席便當會，也代表認同。



至於王世堅所提到的執政黨要能忍則忍，鍾佳濱回應“能忍則忍”就是外界對於執政黨處境的看法。目前執政黨包括行政團隊也是“相忍為國”，但是相忍的前提，是要維護台灣安全最基本的運作。



鍾佳濱表示，為了避免台灣陷於萬劫不復，拉下必要的手剎車，防止墜入深淵，不副署也是“閣揆”不得已的作為。“非常體認王世堅委員的提醒”相信這也是代表我們共同的心聲，但是在這樣的心聲之下，還是要嚴守台灣利益至上的最後底線。