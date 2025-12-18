藍黨團轟“政院”預算續造謠　如奧客只會咆哮

國民黨團召開“騙騙騙!施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團18日召開記者會，黨團書記長羅智強痛批“行政院”已淪為“造謠國家隊”，針對總預算案頻頻釋出假消息。副書記長許宇甄更以庶民生活為喻，將“行政院長”卓榮泰比作去銀行貸款卻不補齊證件，反而在大廳咆哮的“超級大奧客”，指控“行政院”帶頭製造恐慌，企圖掩蓋預算違法編列的事實。



國民黨團18日召開“騙騙騙!施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!”記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄出席。



明年政府總預算案再度卡關，國民黨團指控“行政院”未依法編列經“立法院”三讀且賴清德公告的“軍人加薪”及“警察海巡退撫金”預算，甚至大幅削減地方補助款，導致預算審查陷入僵局。“行政院”近期則透過圖卡與發言系統，警告若預算持續卡關，包括生育補助、TPASS通勤月票、治水預算等民生支出將受影響，雙方輿論戰進入白熱化。



羅智強在記者會中率先開火，他以自身經驗為例，指控這是民進黨操作的“大罷免造謠二部曲”。他回憶今年農曆春節期間，網軍鋪天蓋地造謠他“刪除長照預算”，甚至攻擊其父母，但事實上“衛福部長”照預算不僅沒刪，還大增300億元。羅智強強調，當時他選擇隱忍，結果謠言並未止息，如今“行政院”故技重施，企圖將預算審查的責任全數推給“立法院”，根本是“實在無能，造謠最會”。



許宇甄則將複雜的預算攻防轉化為具體的“銀行貸款”場景。她將“立法院”比擬為銀行，“行政院”則是申請貸款的客戶，送來的預算書違法漏編軍警加薪與退撫金，就像是“缺了身分證與財力證明”。