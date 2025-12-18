美最新對台軍售會卡關？藍黨團提全看賴怎做

國民黨團書記長羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電(記者 俞敦平)台“國防部”今清晨宣布，美國政府8案對台軍售達3千5百億台幣，可望於1個月後正式生效。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強呼籲，賴清德盡快兌現赴“立法院”“國情報告”並接受諮詢的承諾，別再賴皮，否則卡防務預算的就是賴清德。



國民黨“立法院”黨團今日召開“騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!”記者會，出席者包括書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄。



媒體詢問美方已宣布軍售，在野黨是否擔心因卡關防務特別預算而影響撥款？羅智強對此並未正面承諾放行，他表示，賴清德在競選期間曾莊嚴承諾要到“立法院”進行“國情報告”並接受諮詢，如今當選後卻“賴皮”不願兌現。



羅智強強調，一個沒有誠信的賴清德，無法讓人民相信1.25兆的天價預算能真正保衛防務安全，所以造成防務預算僵局的始作俑者是賴清德，並呼籲賴清德盡速履行承諾，“不要再賴皮了”。



針對卓榮泰拒絕副署“立法院”三讀通過的法律案，羅智強引用府方秘書長潘孟安去年在“立法院”備詢時的說法，當時潘孟安曾言“行政院長”若不副署，就是在打臉賴清德”。



羅智強指出，如今卓榮泰真的拒絕副署，“行政院”方面卻解釋這是“賴清德叫卓榮泰不要副署”，他形容這種邏輯極其荒謬，等同於“賴清德下令卓榮泰用力賞自己耳光，就不算打臉”，所以賴清德是毀憲亂政的“賴皮總統”，卓榮泰是配合演出的“無賴院長”，這兩人的組合堪稱絕配。