藍新竹縣內鬨！陳見賢陣營轟徐欣瑩傷害基層

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢11月就宣布參選2026年新竹縣長。（陳見賢競選辦公室提供） 中評社台北12月18日電／中國國民黨“立委”徐欣瑩18日上午宣布參選2026年新竹縣長，並對外宣稱“這場選舉不是派系運作、不是政治交換”。對此新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢競選辦公室隨即砲轟，斥徐欣瑩的政治論述矛盾，無助於藍營團結，對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。



陳見賢競選辦公室表示，徐欣瑩過去曾多次脫黨、另組政黨，甚至在藍營艱困時期背叛出走。至今不僅未對“不忠誠”的歷史公開道歉，如今重回國民黨爭取提名，卻反過來指控基層深耕是“派系運作”，相關言論對地方同志造成二次傷害。



針對徐欣瑩宣稱“這場選舉不是派系運作或政治交換”，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙痛批，這種說法已讓長期深耕地方的議長、議員及鄉鎮市長感到心寒。陳辦指出，徐欣瑩一邊爭取國民黨提名，一邊卻將並肩作戰的夥伴打成“派系”與“利益交換”，這種全面抹黑藍營同志、嚴重角色錯亂的行為，形同把隊友當成敵人，完全無助於團結，更質疑她對黨的忠誠度。



田芮熙強調，既然要爭取國民黨提名，就請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨。並且針對問題，回應問題，不要閃躲。



陳見賢辦公室回顧徐欣瑩的政治歷程，批評其過去的選擇是“背叛藍營”。徐欣瑩在2014年國民黨九合一慘敗後宣布退黨，隨後創立“民國黨”並擔任主席。2016年更與親民黨主席宋楚瑜搭檔參選正副“總統”，成為藍營對手。2018年，她再次代表民國黨與國民黨候選人楊文科競爭新竹縣長，最終吞敗。之後她又歷經“國會政黨聯盟”副主席等身分，直到2022年才透過朱立倫的“同舟計劃”重返國民黨。