黃國昌預告：要對賴清德提出彈劾

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電／台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、中國國民黨“立委”羅智強和王鴻薇18日在“立法院”司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請台“監察院”彈劾“行政院長”卓榮泰。黃國昌說明時指出，本次提案是針對卓榮泰，不過民眾黨團之後會正式在院會提出彈劾案，彈劾賴清德，“潘孟安今天不來躲得掉，等到‘立法院’開全院委員會，針對賴清德進行彈劾時，賴清德依照‘立法院’職權行使法必須要來列席說明”。



“立法院”司法及法制委員會18日邀請府秘書長、“行政院秘書長”、“司法院”、“法務部”就“立法院”三讀通過之法律經“行政院”依“中華民國憲法”增修條文第3條第2項移請“立法院”覆議，經全體“立法委員”二分之一以上決議維持原案，“行政院”院長不依法副署、“總統”不依法公布施行，對“我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究”進行專題報告。不過，府昨天表示，府秘書長僅於審議年度預算案與府主管法案審查時列席備詢，以符“憲法”規定及“憲政”慣例；換言之，潘孟安不會列席委員會。



黃國昌、羅智強和王鴻薇共同提出臨時提案指出，依歷來大法官解釋之見解，“憲法”第37條有關“總統”公布法律需經“行政院”院長副署之規定，係對“總統”權力之制衡。然而賴清德、卓榮泰卻扭曲“憲法”第37條之“憲政”意義，對於“國會”三讀通過之《財政收支劃分法》修法，“總統”拒絕公布，“行政院”院長拒絕副署，創下“憲政”史上嚴重惡例。



提案內容寫到，若行政權可恣意推翻“國會”三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否“違憲”，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制，為捍衛民主“憲政”，爰建請做成決議，對賴清德、卓榮泰毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求賴清德、卓榮泰對於“國會”三讀通過的法律，應依“憲法”副署、依法公布。另針對卓榮泰院長拒絕副署《財政收支劃分法》之失職行為，由提案委員具名移請“監察院”彈劾卓榮泰。