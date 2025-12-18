藍禮讓連任？高虹安：先拜會黃國昌、鄭麗文

新竹市長高虹安18日復職第一天出席首個行程前受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月18日電（記者 盧誠輝）因涉助理費官司遭停職的新竹市長，今天上午復職回到市府上班。高虹安被媒體問及中國國民黨將禮讓她競選連任一事表示，會先拜訪藍白兩黨主席鄭麗文和黃國昌後再做決定。



高虹安上班首日也出席第一個行程新竹市消防形象月曆發表記者會，她在會前受訪針對藍營將禮讓2026新竹市長一事指出，她回來市政府工作之後，後續會再找時間去拜會台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨主席鄭麗文，一一向他們致意。



高虹安說，她在停職期間還經歷過一次的大罷免，所以她現在能夠復職，真的非常感謝藍白兩黨主席和同志們，大家在這段期間對她的支持還有溫暖跟鼓勵。後續她會有一些規劃，也許是先跟藍白兩黨主席先拜會完成之後，若有比較詳細的資訊或決定會再跟大家說明。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



高虹安在二審大逆轉改判貪污罪無罪後，16日下午就已依法向“內政部”申請復職。新竹市政府17日收到“內政部”函文傳真，依據地方制度法第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。高虹安18日在暌違510天後，終於再次踏入新竹市政府，包括新竹市政府各局處首長與逾3百名小草都到場迎接。