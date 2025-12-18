二審逆轉勝　高虹安：希望柯文哲也要加油

新竹市長高虹安18日復職第一天出席首個行程前受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月18日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費案，自2024年7月26日一審被依貪污罪判刑7年4個月，到16日二審大逆轉改判貪污罪無罪，共歷經510天的停職後，18日終於復職到新竹市政府上班。上班首日被媒體問及有什麼話想對台灣民眾黨前主席柯文哲說？高虹安說，希望柯主席也要加油。



高虹安上班首日也出席第一個行程新竹市消防形象月曆發表記者會，她在會前受訪被問，對自己在歷經二審官司後，有什麼話想對柯文哲說？高虹安表示，她在經歷過這樣一個司法過程後，其實也更瞭解柯文哲和他的家人們，在這個司法過程當中所受的煎熬。



高虹安說，在這個比較辛苦且漫長的司法過程中，她希望柯文哲也要加油，盡量讓身心部分保持健康狀態，對自己和家人才是最重要的事情。



媒體詢問，會不會擔心“高檢署”上訴成功後要發回高院更審？



高虹安指出，這是檢察官的職權，如果他們要去進行上訴的動作，她都尊重。但是她當然也希望，既然二審有這樣的判決結果，各界其實也都應該給予尊重。至於後續的部分，如果上訴到三審，她當然還是會繼續在司法的戰場上繼續努力，也希望能利用在這一年的時間，盡快把握時間做該做的事情。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



高虹安在二審大逆轉改判貪污罪無罪後，16日下午就已依法向“內政部”申請復職。新竹市政府17日收到“內政部”函文傳真，依據地方制度法第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。高虹安18日在暌違510天後，終於再次踏入新竹市政府，包括新竹市政府各局處首長與逾3百名小草都到場迎接。