邱議瑩車掃衝刺　賴瑞隆不示弱：早就開始了

綠委賴瑞隆受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月18日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1，下個月就要進行民調對決。綠委邱議瑩17日宣布展開車隊掃街衝刺選情引起話題，綠委賴瑞隆18日受訪則說“車隊掃街，其實我已經展開了很多個月了。”雖仍在評估是否造勢，但賴強調最後階段會保持住市民對他的支持。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，4搶1，並於明年1月12日至17日進行初選民調。中國國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



由於高雄初選呈現賴瑞隆、邱議瑩“兩強競逐”的態勢。邱議瑩17日宣布展開車隊掃街，如何進行最後一個月的衝刺，也成為高雄市長初選的話題。



賴瑞隆18日上午在高雄旗山舉辦政見記者會。針對最後一個月的初選策略，賴瑞隆表示，最後一個月他一樣會勤掃市場，譬如17日就連掃3個菜市場，也會提出更多的願景來持續爭取市民的認同。從他過去十年擔任政務官、以及十年擔任“立委”的經驗，會來爭取最大的認同與支持。



賴瑞隆也說“車隊掃街，其實我已經展開了很多個月了，一樣會持續來進行。”他說補充，從掃市場、車掃、願景說明會等等，會持續來做各項的活動，讓高雄市民充分感受到他有信心來贏取最後的勝利，全力以赴，讓高雄更進步，讓高雄更好。

