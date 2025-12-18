高虹安復職首簽公文　提升消防員危險加給

新竹市長高虹安18日復職首日出席新竹市消防形象月曆發表記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月18日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費案，自2024年7月26日一審被依貪污罪判刑7年4個月，到16日二審大逆轉改判貪污罪無罪，共歷經510天的停職後，18日終於復職回到新竹市府上班。高上班首日簽署的第一份公文就是提升消防員危險加給，顯示她對在第一線執行各項任務消防員的重視。



高虹安上班首日出席第一個行程為新竹市消防形象月曆發表記者會，並當場宣布好消息表示，今天是她回到市府上班的第一天，走進市長室後就立即簽署“調整、調升消防同仁危險加給”公文，這對消防夥伴來說非常重要，因為在第一線執行各項任務，真的非常辛苦、也充滿風險。很高興在上任後就能為消防同仁爭取更好的保障。



高虹安指出，消防人員是守護城市最堅強的後盾，透過創意及視覺感受的發表方式，讓更多市民看見城市英雄的努力，更拉近消防員與市民之間的距離。同時感謝新竹巨城購物中心、厚味查理餐飲集團等的協力支持，對提升消防形象與資源挹注皆有莫大助益。



新竹市消防局表示，消防形象月曆自2023年推出以來，廣受社會各界好評，不僅有助於市民認識消防職責與挑戰，也提升了消防人員士氣與自我認同。2026年形象月曆以“守護城市脈動 點亮平安每一天”為主題，透過竹市消防局具代表性的消防人員真實演繹消防員工作日常與平時自我鍛鍊的情景，傳遞城市安全背後的努力與使命感。