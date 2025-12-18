賴瑞隆在邱議瑩本命區談政見　農業大咖力挺

綠委賴瑞隆18日上午在高雄旗山糖廠內的大旗美直賣所舉辦政見記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月18日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1，下個月就要進行民調對決。綠委賴瑞隆18日前進初選對手邱議瑩的本命區旗山舉辦政見記者會，不僅趁機提出針對高雄市與屏東縣的區域治理願景，也找來了前“農業部長”曹啟鴻、陳吉仲現身力挺，打出“中央級”的部長牌拉抬聲勢，有利準備最後階段衝刺。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，4搶1，並於明年1月12日至17日進行初選民調。中國國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



賴瑞隆18日上午在高雄旗山糖廠內的大旗美直賣所，舉辦“大高雄願景”政見記者會系列三“高屏溪 大河文明再起”。活動還找來前“農業部長”（當時是“農委會主委”）曹啟鴻、陳吉仲出席力挺，民進黨籍高雄市議員林富寶、何權峰也到場出席。



活動選在旗山，是因為旗山、美濃、六龜、甲仙、那瑪夏、杉林、桃源為主的區域被稱為“東高雄（高屏溪以東區域）”，主要以慢活旅遊為主，並有客家文化、原住民文化、歷史老街、在地美食等。此外，也是初選對手邱議瑩的本命區。



記者會上公布包含大旗美地區、林園大寮、鳳山、仁大鳥大等東高雄施政願景，並以“高屏溪 大河文明再起”為題，從防災、交通、農業、觀光角度規劃大高雄地區未來發展藍圖，並針對高屏溪沿線將建立流域共治的跨縣市區域合作平台。