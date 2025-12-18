澎湖縣長來拜會　盧秀燕大讚政壇資深前輩

陳光復（左）拜會盧秀燕，致贈澎湖沙畫。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月18日電（記者 方敬為）民進黨籍澎湖縣長陳光復今天率隊拜會台中市政府，觀摩智慧城市推動經驗，中國國民黨籍市長盧秀燕親自接待，尊稱陳是她在政壇上的前輩，並自曝當今台灣政壇現任首長比她資深的不多，陳光復是少數其中之一，還有“立法院長”韓國瑜也是，所以要稱陳縣長一聲前輩！陳光復則肯定台中市數位治理成效，值得學習，並稱讚盧秀燕施政有成，邀請盧回訪澎湖。



陳光復18日率70位澎湖縣府局處主管參訪台中市政府，觀摩“台中市智慧城市推動經驗”，盧秀燕親自接待陳光復一行，雙方團隊互相寒暄致意，也互贈禮品，中市府送上太陽餅、雪梨等台中名產，澎縣府帶來雙心石滬畫作與特產干貝醬，會後還有閉門訪問環節。



陳光復表示，澎湖是觀光旅遊的重鎮，相當需要數位化的智慧管理，比如生態環境，乃至烏賊車、空氣汙染管制，結合碼頭監測、社會監測等等，若能善用數位管理，可以節省大量人力，澎湖縣本就人員有限，相信可以對縣政帶來正面幫助。



陳光復對台中市政府的智慧治理、跨局處整合與城市數位化印象深刻，尤其“台中通”APP服務項目龐大，包含交通科技應用與環境監測系統等等，有高度參考價值，希望藉由這次交流，作為後續推動澎湖智慧城市的重要借鏡。

