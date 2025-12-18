卓榮泰能自行認定“違憲”？吳宗憲激辯官員

藍委吳宗憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電(記者 俞敦平)曾擔任檢察官超過20年的中國國民黨籍“立委”吳宗憲，今天在“立法院”司法及法制委員會中，針對行政權是否有權自行宣告法律無效一事，與列席官員展開激烈辯論。吳質疑，在“憲法”法庭尚未做出判決前，行政機關逕自認定“立法院”三讀通過的法律“違憲”並拒絕執行，實質上已破壞權力分立原則，他向“法務部長”鄭銘謙、“行政院秘書長”張惇涵及“憲法法庭書記廳廳長”許碧惠，就‘違憲’審查權歸屬”、“法律案與預算案之界定”以及“釋憲”前法律效力”三大“憲政”爭點進行多輪言詞辯論，但雙方無法達成共識。吳宗憲最後引用《民主國家如何死亡》一書，示警“賴政府”若持續破壞規則，恐導致民主崩壞與“國家”死亡。



“立法院”司法及法制委員會18日邀請府方秘書長、“行政院秘書長”、“司法院”、“法務部”就“立法院”三讀通過之法律經“行政院”依“中華民國憲法”增修條文第3條第2項移請“立法院”覆議，經全體“立法委員”二分之一以上決議維持原案，“行政院院長”不依法副署、“總統”不依法公布施行，對台“憲政”民主及法制之戕害及相關法律責任之追究”進行專題報告。



吳宗憲首先質詢鄭銘謙說，“行政院長”卓榮泰並非大法官，依據何種法源可自行宣告“立法院”三讀通過的法律無效？鄭未正面回應，僅反覆強調“憲政”爭議應由“憲法”法庭處理”，並表示卓榮泰是依據“憲法”行使職權，“內閣”團隊立場一致。面對鄭銘謙的回應，吳宗憲多次打斷並表達不滿，批評他避重就輕，無法具體說明“行政院長”宣告“違憲”的法律依據。他強調，依據“憲法”原理，行政機關無權自行認定法律“違憲”，若“法務部”無法提出反證，即證實行政權已逾越分際。



隨後，雙方就“法律案”與“預算案”的定義標準展開激辯。吳宗憲舉《法院組織法》修法增加檢察官助理員額為例，質問該法案同樣涉及“國家”經費支出，為何“行政院”支持該案卻認定財劃法“違憲”？對此，張惇涵主動反駁說，檢察官助理案是經“行政院”同意且有既定財源，故無“違憲”問題。反觀財劃法修法將導致政府負債增加2664億元，且未獲“行政院”同意，兩者性質截然不同。

