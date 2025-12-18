罰鼓吹戰爭限制言論自由？馬永成：未相悖

左起，“行政院”發言人李慧芝及“政務委員”馬永成及“國防部次長”徐斯儉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）“行政院”18日拍板通過“國安法”等4項修法草案，其中禁止任何人公開鼓吹戰爭言論，最高處新台幣100萬元罰鍰。“行政院政務委員”馬永成18日表示，禁止鼓吹戰爭是根據公民與政治權利國際公約規定，且不只是禁止鼓吹武統，鼓吹攻打任何國家，都在禁止範圍。他說，聯合國人權事務委員會也認為，相關限制未與言論自由相悖。



賴清德3月召開“國安會”後，為因應五大“國安”及統戰威脅，提出“賴17條”因應策略。“行政院”9月已提出“海纜七法”，“立法院”於12月三讀通過，並持續盤整有關“國安”17項因應策略的相關法令、行政措施與計劃。



“行政院”18日拍板通過“國安法”等4項修法草案，其中，“國安法”第四條明定，“國家安全”之維護，應及於“中華民國”領域內實體空間及網際網路空間。任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對台發動戰爭或採取非和平手段消滅“我主權”。經“內政部”會商“法務部”、大陸委員會及相關機關認定違反前項規定者，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。



“行政院”18日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“政務委員”林明昕、馬永成、“衛福部長”石崇良、“國防部副部長”徐斯儉、“法務部次長”黃世杰、“退輔會”副主委傅正誠出席。