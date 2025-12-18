推賴17條會修港澳條例？馬永成：滾動檢討

政務委員馬永成(中)。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”持續推動“賴17條”，盤整修法，會否修“香港澳門關係條例”？“行政院政務委員”馬永成18日表示，一國兩制已名存實亡，要不要修港澳條例，我們逐步滾動檢討。



賴清德3月召開“國安會”後，為因應五大“國安”及統戰威脅，提出“賴17條”因應策略。“行政院”9月已提出“海纜七法”，“立法院”於12月三讀通過，並持續盤整有關“國安”17項因應策略的相關法令、行政措施與計劃。“行政院”18日也拍板通過修“國安”四法”。



“行政院”18日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“政務委員”林明昕、馬永成、“衛福部長”石崇良、“國防副部長徐”斯儉、“法務部次長”黃世杰、“退輔會”副主委傅正誠出席。



媒體問及，香港回歸後的當今現況，兩岸人民關係條例、港澳條例是否是“賴政府”未來修法範圍？馬永成表示，港澳條例的制定是為了當時一國兩制的前提下所制定，現在一國兩制已名存實亡，要不要修港澳條例，在“國安”部分其實有的其他現行措施也可以解決，不見得一定要進入修法狀態。



馬永成說，但也不是說一定不修港澳條例，我們會逐步滾動式檢討，也會有定期成效檢討，未來不會是衹有這17項因應策略、這120多個計劃，就是完整全部的內容。