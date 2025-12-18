吳宗憲：近一個月綠網軍急速暴增　有危機？

藍委吳宗憲接受訪問。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月18日電(記者 黃偕華) “行政院”今通過“國安法”部分條文修正草案，函請“立法院”審議，條文增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，且就網際網路管理上，讓“內政部”得逕令停止解析或限制接取之處置。中國國民黨籍“立委”吳宗憲表示，民進黨喊言論自由要保障，但侵害言論自由最嚴重的也是他們，搞了一堆網軍、水軍動不動出征討伐別人。他還提醒，這一個月網軍的數量急速暴增，“應該是政府發現有什麼危機出現”。



“行政院”今通過“法務部”擬具《“國家安全”法》部分條文修正草案，函請“立法院”審議。條文包含任何人不得在實體或網路空間，以文字、圖畫、言語等，公開鼓吹支持外國或大陸地區等境外敵對勢力對台發起戰爭。且網際網路內容若有公開散布錯誤、虛假訊息或公開為中從事具有任何政治目的之宣傳，應對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務。



吳宗憲受訪時指出，現在的民主進步黨名字雖然取這樣，但既不民主又不進步，整天在那邊喊言論自由要保障，但侵害言論自由最嚴重的是他，搞了一堆網軍、水軍在網路上動不動就出征討伐別人。他提醒，大家如果有注意到，最近這一個月網軍的數量急速暴增，“應該是政府發現有什麼危機出現”，所以就砸大量的資源下去，這其實也是言論自由的一種限縮。



吳宗憲舉例，包括最近高虹安的案子，承審法官馬上就被出征，現在政府就是利用出征的方式，來讓人民自我限制自己的言論自由；逼著人民不敢講話；逼著你遇到政治相關的事情就躲起來。



修正草案中包含網路服務提供者(如小紅書)，讓“內政部”得處以罰鍰、令限期改正，甚至得令為停止解析或限制接取之處置。吳宗憲提到，以前民進黨想強推數位中介法，但是因為法界都覺得有意見把他擋下來，現在又開始用“國安法”等等的方式，要去把手伸到網路去。他感慨的說，作為法律人知道這種模糊的法律辭令是行政擴權的手段，但只要稍加提到，就會被民進黨扣上紅帽子。不能以法論法。