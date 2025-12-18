國民黨發梗圖批賴是變法藏鏡人　史上最失格

國民黨批賴清德。（照片：國民黨臉書） 中評社台北12月18日電／“行政院長”卓榮泰15日宣布不副署《財政收支劃分法》。中國國民黨18日在臉書發文表示，賴清德將“違憲”的責任一概推給毫無民意基礎的“行政院長”，等卓榮泰先宣布“不副署”後，才悠然自得地拍影片表示支持，痛批賴清德別當“變法”藏鏡人，背叛“中華民國憲法”，是史上最失格“總統”！



國民黨指出，府秘書長潘孟安去年說“行政院長”應該副署，不然就會打臉“總統”，這說明民進黨由上至下都知道“憲法”的紅線。而如今卓榮泰不副署、賴清德不公布財劃法，雙雙悖離“憲法”忠誠義務，完全是知法、玩法，更要“變法”！賴清德宛如清朝末年光緒帝，只想獨攬“君上大權”，扼殺台灣民主！



國民黨說，《“憲法”增修條文》第3條規定，“行政院長”覆議失敗應即“接受”，完全沒有任何空間，民進黨卻曲解法律稱“行政院長”依“憲法”第37條有決定是否副署的權力”，還叫板在野黨不滿意就“倒閣”。賴卓兩人破壞“憲政”體制在先，卻要拉“國會”陪民進黨玩“賴皮”遊戲，根本是想讓台灣再經歷一次大惡罷的全台動盪！



國民黨批，賴清德將“違憲”的責任一概推給毫無民意基礎的“行政院長”，等卓榮泰先宣布“不副署”後，才悠然自得地拍影片表示支持，彷彿一切不是自己主導。請問賴清德，難道此事未經你授意？為何不敢開記者會直說“不公布”法律？至今只敢躲在卓榮泰後面，完全不敢向民眾說明，賴清德就是“違憲”的幕後主使者、“變法”藏鏡人！



國民黨發言人江怡臻更引用《民主國家如何死亡》一書，指出民選獨裁者顛覆民主的方式包括：在法院與其他中性機構安插人馬或“武器化”、收買媒體與民間部門（或迫使禁聲）、改寫政治規則讓賽局不利於他們的對手‧。賴清德的種種作為正是“民選獨裁者”的典型，是刺殺民主的主謀！賴清德要求“行政院長”不副署，行政權直接架空司法與立法權，對比晚清光緒帝頒布《欽定憲法大綱》，不能說很像，只能說一模一樣！



國民黨強調，賴清德所作所為就是：“如上凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行”，將個人意志凌駕在法律之上，正式登基為“清德宗”，不僅是“中華民國”史上最失格“總統”，更成為扼殺台灣民主與法治的歷史罪人！