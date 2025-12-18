賴卓要硬槓　陳學聖提軍購嚴審能振在野士氣

陳學聖提醒，最大宗的兆元軍購案，是最能展現在野最強監督力量的項目。（陳學聖臉書） 中評社台北12月18日電／台“行政院長”卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，使朝野對立再度升溫。中國國民黨前“立委”陳學聖認為，大趨勢大概定了，就是不會和解，一直戰到2028。陳喊話在野“立委”要精準看懂預算貓膩，好好審查把關，讓民眾眼睛一亮，士氣將有望大振。



“行政院長”卓榮泰不副署《財劃法》，賴清德17日表示支持，並稱面對“國會”一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向“立法濫權、在野獨裁”的懸崖邊緣。面對此一“憲政”時刻，必須維護“憲政”體制、守護“國家”、保護人民，“不能讓辛苦建立的民主“憲政”遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦”。



前藍委陳學聖18日在臉書以“朝野僵局中的匍匐前行”為題發文表示，看了朝野這幾天對於“行政院長”不副署的對戰，“我看大趨勢大概定了”！就是不會和解，一直戰到2028。但朝野都不願揹上“不顧民生”的罵名，所以該過的預算，該過的法案，應該也都會過。



陳學聖指出，就賴卓體制來說，撿到“不副署”這把槍，有似天上掉下來的禮物，以後只要不是“行政院”要的法案，一概選擇性不副署，甚至絕一點，連覆議都不提。就一票否決！反正“憲法”法庭人數不足，早就無法運作，也就沒有違不“違憲”的問題。至於“憲法”學者吵成一團，在賴卓眼裡，至多也是書生論政，影響不了大局。



陳學聖提醒，在野部份，藍白已都表明不會解散“國會”，也不街頭抗爭，就是回歸民主監督機制。但民主精神都已被執政黨摧毀了，不知還有什麼有力有效監督機制？質詢？就找官員來罵罵。但相同的話，又不知能罵多久？刪預算？能刪、敢刪多少？一不小心又被民進黨操弄民意反撲。

