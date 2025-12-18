蔣萬安和大兒子同拍短影音　被讚很潮！

台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月18日電(記者 莊亦軒)台北市府跨年今年與超人氣 PEANUTS史努比漫畫家族合作推出周邊商品，中國國民黨籍台北市長蔣萬安幫宣傳，拍攝“提帽小人”短影音，網友盛讚“市長潮喔”。蔣萬安今日下午出席活動時分享，自己拍攝前有和家中大寶（大兒子）討論，“大寶也覺得很讚”。



台北市長蔣萬安18日下午出席GAMFORCE電競嘉年華的開幕儀式，被問到拍攝企劃是不是“大寶”提議的？蔣萬安說，團隊有提這個idea，當然也跟大寶討論，他就覺得很讚，也認同拍一支這樣的影片。



GAMFORCE今年邁入第六屆，蔣萬安也連續五年擔任活動推廣大使。GAMFORCE活動第一天，是專屬年輕學子的 Young Day參觀日，邀請高中職相關科系同學組隊參觀，體驗電競、賽事、製播等相關內容。



蔣萬安在台上分享與兒子“大寶”，一起逛三創、光華商場的小趣事，大寶跟他說要挑滑鼠，挑選的過程還一直按著滑鼠不放。他跟大寶說，這樣滑鼠會壞掉。沒想到大寶回說，電競的滑鼠挑選是很嚴苛的。



蔣萬安說，陪小孩逛三創的過程，讓他從中體會到遊戲設備的專業與國際化趨勢。他提到，當年學生時代是打遊戲機台“街頭霸王”，因此對時下的流行的遊戲不是特別瞭解，雖非電競專業人士，但樂於擔任大使推廣相關訊息。