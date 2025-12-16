中評鏡頭：高雄旗山百年糖廠轉型農創園區

高雄旗山糖廠已有百年歷史，西洋式紅磚黑瓦與拱廊造型的迴廊為建築特色。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月19日電（記者 蔣繼平）高雄旗山素有香蕉故鄉的美譽，旗山糖廠也從日據時代開工製糖，直到2002年停止製糖，是旗山繁華與經濟的代表。旗山糖廠近年重新活化轉型成為農創園區，結合物產直賣所販售當地農特產，不僅好逛好買，園區建築古色古香值得欣賞。



“東九道之驛－旗糖農創園區”前身是“旗山糖廠”，創建於1909年，已有百年歷史，日據時期開始曾是南台灣重要製糖基地，後因產業變遷、糖廠停產，大部分區域遭到閒置，2018年啟動改造計劃，結合農產、文創、觀光與體驗再次發展觀光。



旗糖農創園區擁有廣闊的綠地與百年老樹，環境清幽，充滿歷史韻味。園區內完整保留了糖業時期的經典建築，包括紅磚倉庫、石灰窯、青銅煙囪、日式辦公廳、象徵糖業榮光的製糖工廠，讓人彷彿穿越回當年的繁盛時光。



最主要的“製糖工廠”目前正在維修暫停開放參觀，較為可惜。“服務中心”以前是“旗山糖廠廠長辦公室”，拱廊造型的迴廊，古色古香的西洋式紅磚黑瓦建築，靜謐地保留著百年前製糖的歷史感，值得細細欣賞。



這裡也有一片糖廠倉庫群，其中“大旗美農村體驗物產直賣所”最熱門，可以買到各式農特產，香蕉脆片、香蕉乖乖、香蕉乾、蕉拌麵、香蕉手工蛋捲、蕉陪氣泡酒、蕉桂烏龍茶包、香蕉花蜜檸凍飲、手工香蕉葉乘涼扇、手工香蕉絲鑰匙圈等。



旗山區舊稱“蕃薯寮”、後稱“旗山”，得名自境內的最高峰旗尾山，前身為“旗山鎮”。2024年底旗山區人口約3.4萬人。早期盛產香蕉，曾有有香蕉王國、香蕉的故鄉的美譽。旗山老街、旗尾山、旗山武德殿、鼓山公園等都是知名景點。