中評鏡頭：旗山金虎將軍曾被嘉慶皇帝敕封

高雄旗山天后宮的“金虎將軍”因曾被嘉慶皇帝敕封過，所以坐桌上。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月19日電（記者 蔣繼平）位於高雄的“旗山天后宮”是一座保有清領時期主體建築的廟宇，不僅是當地信仰中心，因位於旗山老街上，也吸引許多觀光客前往拜拜求平安，特別的是，通常虎爺都是在桌下鎮守，但是旗山天后宮的“金虎將軍”因曾被嘉慶皇帝敕封過，所以坐桌上。



高雄旗山天后宮於1824年落成，距今近200年歷史，被列為古蹟。根據介紹，在西元1700多年，來台先民為求平安與心靈寄託，從大陸湄洲恭請媽祖聖尊至蕃薯寮（旗山舊稱）。地方人士參拜聖蹟靈驗，廣為相傳，並由當地百姓共同出資興建廟宇。



旗山天后宮是旗山現存唯一仍保有清領時期主體建築的廟宇，建築體的配置由前而後為牌樓、廟埕、三川殿、天井、正殿，廟中的木雕、石獅、剪黏和泥塑，均有其特色，為天后宮重要的文化資產，也遊客到訪旗山必去的景點之一。



虎爺，是中國民間信仰中一種以虎為形象的神祇，俗稱虎爺公、虎爺將軍、虎將軍，尊稱為下壇將軍。相傳虎爺不但會咬鬼鎮邪，也會咬錢納財。早期兒童在供桌下穿梭是常有的事，供奉於神桌底下的虎爺也因此成為兒童的守護神。



旗山區舊稱“蕃薯寮”、後稱“旗山”，得名自境內的最高峰旗尾山，前身為“旗山鎮”。2024年底旗山區人口約3.4萬人。早期盛產香蕉，曾有有香蕉王國、香蕉的故鄉的美譽。旗山老街、旗尾山、旗山武德殿、鼓山公園等都是知名景點。