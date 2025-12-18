藍白吹響宣戰號角　明將提案彈劾賴清德

藍白預告明天上午將聯合召開記者會，將宣布提案彈劾賴清德。（攫取自台灣民眾黨臉書） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）民進黨政府日前宣布“不副署、不公布”“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》，升高朝野對抗。“立法院”司法及法制委員會在藍白聯手下，18日決議將“行政院長”卓榮泰移送“監察院”彈劾。藍白也升高層級，直接對準賴清德，19日將在“立法院”議場前聯合召開記者會，宣布將彈劾賴清德。



卓榮泰不副署財劃法後，激起新一輪朝野對抗高峰，中國國民黨主席鄭麗文、“立法院”黨團總召傅崐萁與台灣民眾黨主席黃國昌多日密會，討論下一步。黃國昌與國民黨團首席副書記長羅智強、藍委王鴻薇18日在司法法制委員會臨時提案，通過移請“監察院”彈劾“行政院長”卓榮泰失職。



國民黨團、民眾黨團在18日下午發布採通，19日上午9點半將在“立法院”議場前聯合召開“彈劾“違憲總統”，反帝制、反專制、反獨裁”在野黨團聯合記者會，宣布將彈劾賴清德，與會者為全體藍白“立委”。



根據“憲法”增修條文規定，“立法院”若要對“總統”或“副總統”提出彈劾，須先經全體“立法委員”二分之一以上提議，並再經全體“立法委員”三分之二以上決議，才能聲請“司法院”大法官審理，但依《“立法院”職權行使法》，被彈劾者須列席說明。



民眾黨18日於臉書發文表示，賴清德的“德意志學院院長”當的很開心，完全違背“總統”應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。



民眾黨指出，民眾黨團將正式在院會對賴清德提出彈劾案，屆時依《“立法院”職權行使法》，請賴清德列席說明；而這正是賴過去當“立委”時親手通過的法條，自己立法卻自己違法，沒有最荒謬，衹有更荒謬。

