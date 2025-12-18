中評關注：不副署這一局綠有聞到風向不對？

民進黨政府以“不副署”向在野黨宣戰，但內部意見不一。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰15日宣布“不副署”《財政收支劃分法》，掀起朝野新一波對抗高峰，但近期似見苗頭不對，急轉喊出“不副署不是終極目的”，但開弓沒有回頭箭，藍白已擬好“彈劾”劇本應對，但其本質實是與綠大打宣傳戰，或是要趁綠內部意見矛盾，延續戰場到2026、2028，不讓綠輕易脫身。



卓榮泰15日決定不副署時，喊話“若“立法院”有意見，可提出不信任案“倒閣”，可見其高昂戰意，但卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇18日卻態度丕變，對外表達“不副署不是終極目的，而是希望在野黨坐下來談”，其中曲折令人難以理解，但細節或許就藏在賴清德12日邀集黨籍“立委”便當會中，綠營連內部都意見分歧。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在便當會中逆風強調，“卓榮泰沒有不副署的空間”。民進黨前“立委”林濁水15日也發臉書贊同“柯建銘到底還是議事最為熟稔”，並感嘆民進黨的“憲政”遊戲竟要玩到這荒唐的地步。而民進黨籍“立委”王世堅17日受訪時，也委婉表達自己對不副署有不同看法，希望黨能慎思。



緊接著，府秘書長潘孟安去年於“立法院”質詢時公開表達“如果“總統”不副署不公布，就會有“憲政危機”的影片被挖出，隔了一年的“時空環境不同”，再再都讓民進黨高層挨批“雙標”、騎虎難下。同時也代表，“不副署”的動作，恐怕連泛綠陣營支持者都不買單，支持的可能只剩鐵綠。此時，“賴政府”恐也聞到苗頭不對的味，才趕緊改口“最終目的是希望在野黨坐下來談”。



不過，當卓榮泰15日吹響朝野對抗號角，開弓就沒有回頭箭了，藍白聯手18日於“立法院”司法及法制委員會決議將卓榮泰移送“監察院”彈劾，並預計於19日上午聯合召開記者會，宣布於“立法院”會提案彈劾賴清德。但無論是彈劾卓榮泰，還是彈劾賴清德，恐怕都並非實質上要達成的目的。



彈劾卓榮泰的部分，現任“監察委員”是民進黨政府提名的人，再加上今年“立法院”刪凍96%“監察院”的業務費，新仇舊恨下，要“監察院”彈劾卓榮泰恐不樂觀；至於彈劾賴清德則更不可能，依照法規，最終得經全體“立委”三分之二以上決議（76席），才能聲請“司法院”大法官審理，一來藍白“立委”加起來並未逾三分之二的門檻，二來“憲法”法庭如今也因大法官人數不足而無法開會審理。



藍白動作的本質是在打宣傳戰，主軸是繞過綠設下的“倒閣”，開闢新戰場，擴大“憲政”僵局戰線，劍指賴清德，民眾黨主席黃國昌曾表達要“長期抗戰”，而藍白想趁綠營對“不副署”的意見不一時，將這一“憲政”僵局戰場一路打到2026、2028，若在選民心中定調“投給民進黨人就是贊成賴清德”的印象，當“討厭賴清德”成民意主流，民進黨可能就需要緊張了。