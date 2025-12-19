搶明年農民票　藍委喊老農津貼變1.5萬元

多名藍委召開記者會，宣布將提案提高老農津貼，捍衛農民權益。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃偕華） 老農津貼每月新台幣8110元，已經14年沒有調漲，多位明年要挑戰縣市長選舉的中國國民黨籍“立委”今天召開記者會，宣布要提案調漲老農津貼，大有要和綠營搶明年農民票的意味在。國民黨“立法院”黨團首席副書記長林沛祥說，國民黨團特別要捍衛農民的權益，將提案提高老農津貼至新台幣1.5萬元。此外，也有其他藍委提出因土地現值增長，應放寬排富門檻、並改為每2年調整一次。



中國國民黨“立法院”黨團19日召開“捍衛農權 老農津貼提高至15000元！刻不容緩！”記者會，出席者包括蘇清泉、張嘉郡、丁學忠、黃建賓、林沛祥、盧縣一、許宇甄，楊瓊瓔、游顥、吳宗憲、羅廷瑋。



有望代表國民黨參選明年雲林縣長的張嘉郡表示，現在不只是物價、房價、電價都節節高升，農業勞工短缺等結構性的問題一再產生，將老農津貼提高到1.2萬元，是去年3月就已經提出提案，現在黨團也參考物價指數飛漲，希望能提高至1.5萬元。



在爭取國民黨台中市長選舉提名的楊瓊瓔指出，根據“內政部”公告土地現值總額，2011年全台平均值為每公頃20502千元，2024年則為36295千元，增幅高達77%，但老農津貼排富門檻已14年未調整，跟不上地價漲幅，導致農民被迫過戶房產才能領津貼。

