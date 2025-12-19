李眉蓁：民意暴怒　要讓討厭賴的氛圍發酵

國民黨籍高雄市議員李眉蓁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月19日電（記者 蔣繼平）“行政院”不副署“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》，藍白19日共同宣布要發動彈劾賴清德。中國國民黨籍高雄市議員李眉蓁向中評社表示，基層都很反彈“賴政府”企圖改變朝小野大的所作所為，所以有把彈劾的動作做出來是很好的，民意都要暴怒了、須要有地方抒發，若能上街頭抗爭，相信“討厭賴清德”的氛圍更能發酵擴散。



李眉蓁，1979年生，高雄人，正修科技大學化妝品與時尚彩妝所碩士。現任國民黨籍高雄市議員，選區在左營區、楠梓區。父親李榮宗曾任高雄市議員、高雄市果菜市場總經理。2020年曾代表國民黨參選高雄市長補選。



“行政院長”卓榮泰不副署“立法院”三讀修正通過的財政收支劃分法，國民黨與民眾黨“立院”黨團19日率全體在野“立委”在議場前舉行“彈劾“違憲”“總統”記者會，宣布在“立法院”會提案彈劾賴清德。



對於藍白提出“彈劾賴清德”的方式，李眉蓁表達肯定，她認為，現在基層民意都很反彈執政的民進黨政府所作所為，她去外面跑行程，很多民眾都在問批評“賴政府”，甚至不解為何國民黨不去“倒閣”，所以有彈劾這個動作，至少有把動作做出來，這樣子很好。



李眉蓁指出，因為很多民眾與支持者並不瞭解法規，所以很容易受到民進黨或親綠輿論搧風點火，所以都會關心為何在野黨不去“倒閣”，所以基層民代要頻頻向民眾解釋，“倒閣”反而有利於民進黨，賴清德可以再度指派“閣揆”，或是進一步解散“國會”重選。

