陳其邁末任預算卡關　綠議長點名市府要溝通

民進黨籍高雄市議長康裕成19日主持第4屆第6次定期大會閉幕大會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月19日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年卸任，任期最後一年總預算未能三讀通過，只得留待下月臨時會再審，還被藍營痛批官員態度傲慢。民進黨籍高雄市議長康裕成19日主持閉幕大會時特別點名市府須強化溝通，別止於議事廳內爭辯。



陳其邁19日以正式西裝列席議會閉幕大會，康裕成敲槌散會後，陳其邁也走向中國國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽等人握手致意，緩和藍綠對立氣氛。



高雄市議會第4屆第6次定期大會19日中午閉幕前仍在審預算，由於高雄市政府明年度總預算未能完成三讀通過，尚未完成的相關預算，高雄市議會將於下月1月12日至30日再度召開第8、9次臨時會，繼續審議剩下的預算。



康裕成19日主持閉幕致詞表示，本會期歷時近80天，議會階段性任務告一段落，但因《財政收支劃分法》修法爭議衍生的“中央補助款”不確定性，以及市府與議員溝通不足，導致明年度總預算未能於本會期完成三讀，她要向市民表達歉意。



康裕成表示，這次議員關注多項攸關高雄未來發展的重要議題，包括“美濃大峽谷”爭議、田寮月世界垃圾亂象，以及《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正案等，反映市民對環境保育與城市治理的高度期待。



康裕成表示，下月舉行的臨時會，市府團隊務必充分準備，提出具體明確規劃，回應議員關切，確保總預算如期、全數通過，使重大建設與施政推動不中斷。許多年輕世代議員提出許多具建設性的意見，市府團隊應予以重視與參考，不應僅止於議事廳內的爭辯，更需以具體作為與充分回應展現執行力。



康裕成也強調，展望2026年，陳其邁市長與全體議員即將迎來任期最後一年，她期盼議事運作順暢，並期待市府團隊在未來一年交出亮眼成績。