徐欣瑩拜會高虹安盼一起拚　伴手禮有深意

藍委徐欣瑩18日帶東方美人茶到新竹市府拜訪市長高虹安。（照片：徐欣瑩提供） 中評社台北12月19日電／新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費案，自2024年7月26日一審被依貪污罪判刑7年4個月，到16日二審大逆轉改判貪污罪無罪，歷經510天的停職後，18日復職到新竹市政府上班。中國國民黨籍“立委”徐欣瑩在臉書發文表示，18日下午赴新竹市府，為復職首日的市長高虹安加油打氣，為我們深愛的家鄉，一起打拼。



近日宣布參選新竹縣長的徐欣瑩說，18日前往新竹市府拜會高虹安，同時準備了新竹縣的“東方美人茶（膨風茶）”，寓意歷經淬鍊後的回甘——最美女力，來自最堅韌的初心，也知道復職首日必定繁忙，特意帶了她從小吃到大的老店“美乃斯”點心，一甜一咸，希望她在忙碌中能稍作休息、補充體力。



徐欣瑩也轉述高虹安對她表示，這一年半來，人生被迫按下暫停鍵，“在最低谷時願意伸手拉我們一把的人，要一輩子感恩。”徐欣瑩表示這句話讓她感同身受，從政路上自己也曾遇風雨，溫暖一直銘記在心，她也敬佩高虹安面對這段時間的壓力與考驗，這份毅力讓她敬佩。



徐欣瑩也提到，與高虹安都是理工博士，也曾經歷“立法院”的洗禮。她期盼未來不論在什麼位置上，都能與所有願意為這片土地努力的人同心協力，不分黨派，只為共好的明天同心同行，為深愛的家鄉，一起打拚。