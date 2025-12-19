台中藍議員號召民眾　響應連署彈劾賴清德

台中市議員黃馨慧。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月19日電（記者 方敬為）民進黨府院“不副署、不公布”“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》，在野黨“立委”今天召開“彈劾違憲總統”記者會，宣布即刻對賴清德啟動彈劾案。中國國民黨台中市議會黨團呼應，市議員黃馨慧公開呼籲全民響應連署彈劾賴清德！她表示，民進黨政府癱瘓立法權，導致地方建設受阻，號召民眾透過連署對綠營施壓，反抗獨裁政權。



目前網路上有團體發起支持彈劾賴清德連署，截至19日下午2點已有382萬9027人響應。



黃馨慧19日呼應在野黨“立委”，在台中召開記者會，鼓勵民眾連署，替“立法院”發動彈劾賴清德助陣。她表示，賴清德執政以來，權力高度集中，對地方政府的政策與預算多所箝制，已實質影響地方在教育、交通及各項建設上的正常推動。如今又以副署權公然癱瘓立法部門，以政治立場與行政手段阻擋地方發展，讓基層民眾成為最大受害者。



黃馨慧指出，在教育方面、地方提出的校舍改善、教育資源配置計劃，屢屢因“中央”審核與經費核定遲滯而延宕，影響學生受教權益；在交通建設上，多項攸關通勤安全與城市發展的計劃，亦遭“中央”卡關，無法如期推動，這些情況並非單一個案，而是長期結構性問題。



黃馨慧強調，呼籲彈劾賴清德，並非出於個人或政黨對立，而是希望透過“憲政”機制，提醒執政者必須接受監督。她也坦言，“也許不一定會成功”，但民主社會的價值就在於人民不能噤聲，否則權力只會更加膨脹。

