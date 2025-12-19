藍白彈劾賴　府方：合乎“憲政”體制都尊重

府發言人郭雅慧。（照片：郭雅慧臉書） 中評社台北12月19日電／民進黨政府日前宣布“不副署”“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》，升高朝野對抗。中國國民黨、台灣民眾黨全體“立委”19日正式提案彈劾賴清德。對此，府方發言人郭雅慧今天受訪表示，在野黨動作證明“立法院”仍有手段制衡，並無行政濫權，只要合乎“憲政”體制，都會給予尊重。



賴清德19日赴新竹出席台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會，但並未受訪。



針對在野黨彈劾，郭雅慧則回應，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在“憲法”上“立法院”是有手段可以對“行政院長”和“總統”進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。



郭雅慧說，任何只要合乎“憲政”體制，都會給予尊重，更何況“行政院卓院長”在不予副署時，有向民眾和媒體朋友清楚說明，他是依照“憲法”37條賦予的權力不進行副署。面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護“國家安全”，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。



最後，郭雅慧也公開呼籲，希望在野黨注意，依照“憲法”明文規定，總預算必須是在12月31日之前完成審查，今天已經19日，呼籲在野黨“立委”要注意總預算至今仍然躺在“立法院”當中4個多月，希望能夠在年底31日之前，依照“憲政”程序完成審查，才有利於政府正常運作。