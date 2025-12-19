牛煦庭揭藍白共提彈劾賴清德的真正目的

藍委牛煦庭。（中評社資料照） 中評社台北12月19日電（記者 黃偕華）中國國民黨“立法院”黨團與台灣民眾黨“立法院”黨團19日舉行聯合記者會，宣布將針對賴清德提出彈劾案。國民黨發言人、藍委牛煦庭今日表示，記者會前藍白不是在睡覺，而是密切的保持溝通，溝通後找到大家可以接受的方式，就是彈劾案。因為成案後進入全院委員會的審查階段，就可以要賴清德來“立法院”說明，而國民黨就是希望賴清德親上火線，而不是用免洗筷院長擋在前面。



依據“憲法”增修條文及“立法院”職權行使法，“立法院”對於“總統”、“副總統”之彈劾案，須經全體“立法委員”二分之一以上之提議，交付全院委員會審查，經全體“立法委員”三分之二以上之決議，聲請“司法院”大法官審理。全院委員會審查時，得由“立法院”邀請被彈劾人列席說明。



目前“立法院”共113席，其中國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席配合藍營運作；也就是執政黨51席、在野共62席。而依彈劾案門檻，須至少57席提議、76席同意才能通過。因此，第一階段提案彈劾賴清德可望通過，但最終決議過關的機會幾乎等於零。



對於“行政院長”卓榮泰不副署《財政收支劃分法》，牛煦庭指出，民進黨內部出現了重大的焦慮，因為不副署這種荒唐的作法，是由深綠的學者所發起，因為青鳥在大罷免32:0崩潰後嫌卓榮泰太軟弱。牛認為，不副署是為了安撫黨內基本教義派跟極端主義者，寧願在“憲政”史上留下臭名，“也要跳脫衣舞給大家看”。



牛煦庭提到，不副署的決定出來後，他就跟大家說稍安勿躁、謀定而後動。因為雖然大家希望在野做出反制，但如果反制的動作各有各的調，沒有協同作戰“效果會好嗎”？所以這段時間藍白不是在睡覺，而是密切的保持溝通，溝通後找到大家可以接受的方式，就是彈劾案。



對於民進黨不斷鼓吹如果不滿意可以“倒閣”，牛煦庭反問，難道我們要配合民進黨？他說依照現行的體制，“行政院長”根本是免洗筷，“倒閣”是沒有意義的。但彈劾案不一樣，因為成案過後，進入全院委員會的審查階段，我們是可以邀請賴清德到“立法院”來說明的。他指出，“我們就是希望賴清德親上火線”，這種“憲政”的問題賴把卓榮泰在前面，“他算什麼呢”？