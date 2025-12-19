宣布參選新竹市長　何志勇：藍要有角色

國民黨前發言人何志勇19日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月19日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安18日才復職上班，19日中國國民黨前發言人何志勇就召開記者會宣布要參選2026新竹市長。何志勇受訪時表示，他有信心能說服黨中央採“二階段初選”，把新竹市藍白合模式給確立起來，因為國民黨在2026新竹市長選舉一定要有角色在。



何志勇19日召開記者會正式宣布將參選2026新竹市長，他在會後受訪時指出，他從宣布參選新竹市長開始，直到現在有一個想法都沒有改變，就是他主張藍白採“二階段初選”的模式來進行。至於初選的方式可以有很多種，例如最近他看到美國紐約市長的初選就跟台灣的初選非常不一樣，美國是用排序投票的方式來進行初選，這些做法台灣都可以做嘗試。



何志勇強調，他會繼續溝通，努力說服黨中央採用“二階段初選”的模式，因為國民黨在新竹市已經有長達11年沒有執政了，而過去新竹市曾被認為是國民黨的票倉與大本營，且新竹市的年輕人和中產階級都很多，這是國民黨未來要重返執政很重要的基礎。因此未來在藍白合作的默契之下，應該還是要透過一個公平公開的競爭來選出最好的新竹市長候選人，這才是不枉國民黨的政黨主體性與新竹市民的做法。



媒體詢問，對新竹市長高虹安日前說“何志勇是誰”的看法？



何志勇說，他跟高虹安有相同的背景，都是美國博士，差別只在於高念的是工程，他則是念政治學，兩人也相同對新竹市是有愛的，所以他希望兩個有相同背景的人，以後能夠多多交流與互相認識，也期盼兩人未來能夠攜手一起為新竹市共創更美好的未來，他也想藉由這次宣布參選的機會，讓高能認識他。

