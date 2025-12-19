綠要漲老農津貼至1.2萬元　藍先喊價多3千

23名綠委舉行記者會，主張老農津貼提升至12000元。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月19日電(記者 莊亦軒)民進黨23名“立委”19日上午舉行記者會，主張老農津貼從現在的新台幣8110元提升至新台幣12000元，但中國國民黨多位明年要參選縣市長的“立委”搶先一步，在綠委召開記者會前，就喊出要將老農津貼提高至新台幣15000元，藍綠爭搶農民選票意味濃厚。民進黨籍“立委”陳素月表示，新版《財政收支劃分法》將減少“中央”政府”預算，今天卻突然喊老農津貼要調至新台幣1萬5千元，這是“六月芥菜，假有心”。



綠委蔡易餘、劉建國、陳素月、邱議瑩、陳亭妃、王美惠、陳瑩、伍麗華、林俊憲、莊瑞雄、邱志偉等23名綠委今天上午9時30分舉行聯合記者會，主張將現行新台幣8110元的老農津貼提高至12000元。國民黨團今天早上8時發採訪通知，並於8時50分舉行記者會，主張將老農津貼提高至15000元。



陳素月批評，《財劃法》修法過程中，民進黨團不斷呼籲藍白要考慮農業縣的農業產值、農民、老農年口等因素，可是藍白置之不理，今天卻突然喊老農津貼要調至1萬5元，這就是俗話說的“六月芥菜，假有心”，呼籲藍白要照顧農民就要始終如一，不要說一套做一套。



蔡易餘表示，第一、老農津貼是按照物價指數每4年調整，目前調整到8110元，調整幅度非常低，呼籲“行政院”衡量財政狀況，把老農津貼提高；第二、老農津貼的排富條款已將近20年沒調整，現在可能因地價上漲、農田價值提高，進而逼迫許多老農把現有的房子做所有權轉移，才能繼續領老農津貼，所以排富條款金額已不合時宜，希望“農業部”、“行政院”檢討老農津貼金額及排富條款。



劉建國批評，藍白在年改過程用心、用力，但目前為止，藍白對老農津貼實際上的狀況並不清楚，直到今天民進黨團隊要開記者會，國民黨團搶先開記者會攔截，漫天喊價喊到15000元，而藍白要求“中央”舉債，但老農津貼的支付機關來自“中央”，又要“中央”負擔這麼多，也不讓“行政院”評估。



伍麗華表示，現行的老農津貼8110元，金額早已不敷使用，這個金額只占2025年“衛福部”公告的最低生活費15515元的52%，要維持一個長輩最基本的溫飽都衹有“半套”。