中評關注：許淑華未挺陸配參選鄉長有考量

南投縣長許淑華支持無黨籍縣議員蔡宗智參選名間鄉長。（中評社 資料照） 中評社南投12月22日電（記者 方敬為）明年南投縣名間鄉長選舉，國民黨籍縣長許淑華公開支持無黨籍縣議員蔡宗智參選，未挺黨內表態參選的前議員、陸配史雪燕，引發議論。名間鄉是藍營艱困選區，史陸配身分相對敏感，加上現任民進黨籍鄉長陳翰立聲量高，猛打縣府興建垃圾焚化爐議題，預料名間鄉將是明年南投縣選戰熱點，許淑華不敢大意，選擇與無黨籍結盟，謹慎應戰。



南投縣無黨籍議員蔡宗智19日在南投縣議會召開“參選名間鄉長記者會”，包括許淑華、無黨籍南投縣議會議長何勝豐、國民黨南投縣議會黨團書記長陳淑惠、台灣民眾黨籍縣議員簡千翔等人出席相挺。眾人強調，集結在野力量，共同支持無黨籍蔡宗智挑戰民進黨籍現任鄉長陳翰立，可望取得非綠選票最大化。



值得注意的是，國民黨內先前已有前議員、陸配史雪燕表態爭取提名參選名間鄉長，許淑華作為藍營縣市首長，明年也要爭取連任，卻在鄉鎮市長提名人選上，忽視黨內同志，而公開支持無黨籍民代參選，引起政壇關注。



許淑華強調，相關選戰布局是綜合考量之下的結果，強調名間鄉現任鄉長是民進黨籍的陳翰立，要挑戰現任者不容易，加上史有陸配身分，近期民進黨政府打壓陸配參政，相關身分恐怕使選舉產生變數。



事實上，史雪燕早在去年4月就像許淑華及國民黨南投縣黨部表達參選意願，但據了解，許淑華一直有所保留，由於明年名間鄉長改選結果，對於許淑華爭取連任後能否順利推動縣政有直接關聯。對許淑華而言，翻轉名間鄉對其第二任期施政非常重要。



名間鄉長陳翰立曾任3屆南投縣議員，父母皆曾擔任縣議員，他擁有美國康乃爾大學公共行政研究所的漂亮學歷，不僅是首位民進黨籍名間鄉長，近來因堅決反對許淑華在名間興建焚化爐，打響知名度，政壇普遍認為，其連任姿態相對穩固。

