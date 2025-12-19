綠台南初選民調第一是藍灌水？陳亭妃不回應

綠委陳亭妃召開記者會，公布第七支紀錄影片。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月19日電(記者 莊亦軒)爭取民進黨台南市長初選提名的“立委”陳亭妃19日公布第七支紀錄影片《妃常負責》。針對丹娜絲颱風今年七月重創台南，她已經要求“中央”與地方要建立更明確的防災分工、救災SOP。當記者詢問目前台南市長初選民調仍保持第一，被另一位綠營參選人林俊憲說是民調灌水，對此陳亭妃低調表示，不回應相關問題。



民進黨台南市長初選白熱化，日前林俊憲接受採訪時表示，陳亭妃的民調看似比較高，實則是由藍營選民灌票所造成的，要讓綠營推出一位無法勝選的候選人。當被記者問到對此有何回應時，陳亭妃低調表示，不回應相關問題。



丹娜絲颱風今年7月重創台南，多個行政區出現長時間通訊中斷的狀況，直到風災後第14天，仍有部分地區訊號不穩，對受災民眾而言，沒有水、沒有電、沒有訊號，“就像被困在孤島一樣”，無法對外求助，也無法即時掌握救災與重建資訊。陳亭妃強調，這樣的情況，在任何一場災害中，都是不能被接受的。



紀錄影片《妃常負責》，紀錄的是丹娜絲颱風侵襲台南期間，陳亭妃第一時間深入各重災區，實地勘查災情、協助居民反映需求，呈現風災發生當下，雖然衹有從眾多畫面當中，截取15秒的畫面，但所要表達的卻是政治人物最重要的角色，就是站在人民最前面、把責任扛起來。



陳亭妃強調，《妃常負責》要表達一種承諾，未來的城市治理，絕對不會只停留在災後補救的階段，而是要把防災、救災與通訊韌性，納入最基本的公共安全工程。“不能讓民眾在極端氣候中，隨時有提心弔膽的感覺，災害發生，要能安撫人民的恐懼。”這是對風災的反省，更是對未來的責任。