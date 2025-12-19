藍白聯手表決通過“立院”延會至明年1月底

“立法院”議場。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電／台灣民眾黨團11月14日在“立法院”會提案延會至明年1月底，無縫接軌本屆“立院”第5會期，院會逕付二讀並交付協商，民眾黨團總召黃國昌昨召集協商無共識，今日“立法院”會進行處理，最終經藍白優勢表決通過，第11屆第4會期確定延長至1月31日。



民眾黨團日前提案，有鑑於“憲法”第68條規定，“立法院”法定會期應至2025年12月31日止，然2026年度“中央政府”總預算案至今仍陷於朝野僵局，致無法付委進行實質審查，追究原因乃是“行政院”違法亂紀，罔顧“憲政”體制權力分立之原則所致，“行政院”竟未依法編列經本院三讀通過之《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》之相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，漠視“行政院”應遵循之法定義務，已嚴重侵蝕法治“國”之法治根基。“行政院”更濫權宣稱該二法有“違憲”疑慮，以聲請“憲法”法庭“釋憲”為由刻意延宕，悍然踐踏軍警消之尊嚴與合法權益，民眾黨“立法院”黨團於2025年10月7日針對115年度“中央政府”總預算案提出復議案。



截至2025年11月13日為止，“行政院”皆不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，亦未撤回總預算案並待重新編列上開預算後再行提出。有鑑於2026年度“中央政府”總預算案仍尚待“立法院”審查，為落實對人民承諾與“立法院”職權，不因時間緊迫而為草率審查，更要積極捍衛軍警消人員及全體“國民”之各項權利及福祉，重建預算誠信與“憲政”秩序，因此提案建請院會作成決議：“本（第4）會期延會至2026年1月31日止。”是否有當？



昨日協商時朝野沒有共識，民進黨指控，“立法院”會議中，“立法委員”有不被逮捕特權，不曉得“立法院”有哪些委員，擔心萬一不在“立法院”開會會期，將面臨司法偵辦遭到逮捕可能，因此要把“保護傘”撐好撐滿？



今日院會表決，最終藍白聯手以59票勝過民進黨49票，因此本會期確定延長至1月31日。