5位大法官的“憲法法庭”判藍白版憲訴法無效

“憲法法庭”判決記者會。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北12月19日電(記者 莊亦軒)在藍白聯手下，“立法院”去年10月20日三讀通過《憲法訴訟法》修正條文，拉高大法官評議門檻，參與評議大法官人數不得低於10人，宣告“違憲”時，同意“違憲”宣告的大法官人數不得低於9人。“憲法法庭”今天判決“憲訴法”修正案“違憲”，並自公告日起失其效力。



“憲法法庭”今天做出“114年(2025年)憲判字第1號判決”，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背“憲法”正當立法程序，且違反“憲法”權力分立原則，都牴觸“憲法”，應自判決公告日起失其效力。該判決僅有5位大法官署名公布。



“憲法”增修條文規定，“司法院”設大法官15人；不過其中7名大法官由於任期，2024年10月31日卸任，目前僅8名大法官。



“憲法訴訟法”第4條第3項規定：“大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達‘中華民國憲法′增修條文第5條第1項所定人數時，‘總統′應於2個月內補足提名。”第30條第2項規定：“前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成‘違憲′之宣告時，同意‘違憲′宣告之大法官人數不得低於9人。”



“行政院”院會今年1月2日討論通過覆議案，呈請賴清德核可後，移請“立法院”覆議，“立法院”1月10日議決覆議案，經中國國民黨與台灣民眾黨聯手反對，覆議案不通過。民進黨“立法院”黨團於1月15日遞狀聲請暫時處分及“釋憲”，賴清德於1月23日公布“憲訴法”修正條文。



“憲法法庭”於5月12日舉行公開說明會後，5月14日經大法官過半數同意受理。



“憲法法庭”今天做出“114年憲判字第1號判決”，今年1月23日修正公布的《憲法訴訟法》第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定，立法程序有明顯重大瑕疵，違背“憲法”正當立法程序，且違反“憲法”權力分立原則，均牴觸“憲法”，應自本判決公告之日起失其效力。



判決指出，2025年1月23日修正公布前的“憲法訴訟法”第95條規定，於該規定本次修正公布後繼續適用。本件暫時處分之聲請駁回。



本判決由大法官呂太郎主筆，大法官尤伯祥提出，大法官謝銘洋、陳忠五均加入的協同意見書。大法官蔡彩貞提出部分協同、部分不同意見書。