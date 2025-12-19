羅智強：“憲法法庭”如袁世凱登基前的籌安會

國民黨轟大法官淪賴清德“司法戒嚴打手”。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月19日電(記者 黃偕華)“憲法法庭”今天判決《憲法訴訟法》修正案“違憲”，相關條文自公告後失效。中國國民黨“立院”黨團召開記者會回應，“立委”翁曉玲指出，現存8位大法官衹有5位出席，就宣告“憲法訴訟法”修法的“違憲”，這是一件很可恥的事情。也宣告只要“賴政府”不喜歡、不滿意的法律，大法官就會一一做成“違憲”的判決，這是台灣“憲政”史上最黑暗的一天。黨團書記長羅智強更是拿1915年袁世凱登基前的籌安會來形容本次“憲法法庭”。



“憲法法庭”下午召開記者會，由謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥共5位大法官，認定相關修正內容因立法程序存在明顯重大瑕疵，違背“憲法”正當立法程序且違反“憲法”權力分立原則，均牴觸“憲法”，應自判決公告之日起失其效力，回到修法前的狀況。判決之前，並沒有針對“憲法訴訟法”召開過公開的言詞辯論或說明會，外界多認為本次宣判相當突然。



國民黨團隨後召開“可恥! 大法官淪賴清德司法戒嚴打手!”記者會，由黨團書記長羅智強和“立委”翁曉玲出席。羅智強說，有一個想當袁世凱的賴清德，怎麼可以沒有幫忙鼓吹的籌安會？如今大法官就成籌安會；為討好取悅“無賴總統”，大法官自甘墮落，作出依照新舊“憲訴法”都違法的判決，這是大法官之恥。



羅智強說，1915年袁世凱想當皇帝，有6位政界人士組籌安會公開呼籲支持袁為“中華民國大皇帝”，但袁當皇帝至少還找6個人，現在時代進步更絕了，賴清德想當皇帝，5個大法官就可以變籌安會了。



翁曉玲則表示，“憲法訴訟法”的修法，是希望讓大法官必須要15個人裡面的三分之二，才可以做成“憲法”判決。因為衹有少數大法官就做成的“憲法”判決，沒有辦法建立起公信力。今天卻看到衹有5位大法官參與“憲法”判決的審議，5位大法官當中還有一位(蔡彩貞)，針對部分理由提出了不同的意見，嚴格來說，就4位大法官就宣告了“憲法訴訟法”修法的“違憲”。



翁曉玲問，這不是一個很可恥的一件事情嗎？15位大法官，7位尚待提名。現存8位大法官3位沒有出席。看起來以後所有重要的“憲法”解釋，2位大法官、3位大法官就可以決定，一個重要的“釋憲”案到底是合憲還是“違憲”。大法官已經淪為賴清德的獨裁權，遂行獨裁者的意志，也宣告只要“賴政府”不喜歡、不滿意的法律，大法官就會一一做成“違憲”的判決，這是台灣“憲政”史上最黑暗的一天。