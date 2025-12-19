袁鶴齡：美對台軍售的態度比較像是窮台政策

中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月20日電（記者 方敬為）對於民進黨政府提出新台幣1.25兆元軍事特別預算，中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，《紐約時報》日前披露，五角大廈密件評估，美國在東亞區域的軍力投射衰退，對抗解放軍已不具優勢，卻持續加大力道促台灣增加軍費支出，正當性令人質疑，台灣執政黨要當心落入美國的“窮台”陷阱。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



賴清德日前拋出“2027年北京攻台”時間表，並宣布編列新台幣1.25兆元軍事特別預算因應，近期在“立法院”引發朝野攻防。美國在台協會（AIT）處長谷立言並透過媒體專訪表態，“支持台灣增加軍費，以改善兩岸軍力失衡”。引發外界關注。



袁鶴齡表示，觀察美國的態度，比較像的是“窮台”政策，顯然美國把台灣當做籌碼，尤其是美國總統特朗普重商主義色彩鮮明，對印太地方戰略的想法與思考有別於傳統建制派，特朗普政府不再願意投入太多心力在戰略布局上，轉而要求區域的夥伴應該分擔並設法自行維持一定程度的安全責任。



袁鶴齡指出，隨著美國自身在東亞的軍力投射能力下降，台灣對美國的區域戰略價值正被逐漸稀釋，若台灣仍一味單向配合美國的軍售要求，恐將淪為大國談判桌上的犧牲品。



從美國戰略轉型的角度觀察，袁鶴齡認為，美國目前的戰略定位似乎只想退居為“安全顧問”及“後勤補給”的角色，而非第一線的保護者。美方傳遞的訊息相當明確，要換取美國的安全協助，區域夥伴就必須付出相對應的代價，亦即所謂的“保護費”。然而，這種交易存在著極大的不對等性，因為美國從未給予台灣任何白紙黑字的具體安全承諾。換言之，台灣被迫支付天文數字的預算來購買一個“不再可靠”的安全想像，這顯然是將台灣視為提款機與戰略馬前卒，而非平等的盟友。



他提到，《紐約時報》近期披露的五角大廈淨評估辦公室（Office of Net Assessment, ONA）發表的“優勢簡報”密件。該文件示警，美國在新型態戰爭的準備上遠不及中國大陸，在多次針對台海衝突情境的兵棋推演中，結果均顯示美方可能戰敗。簡報中更直言，解放軍現有的飛彈飽和攻擊能力，足以在美國先進武器抵達台灣周邊前予以摧毀。既然美國國防部內部評估已承認在東亞的軍力投射出現疲態，且“力有未逮”，那麼AIT此時此刻仍強勢要求台灣投入1.25兆元採購軍備，其邏輯便顯得相當荒謬且缺乏正當性。



此外，袁鶴齡指出，台灣先前向美國採購的F-16戰機等重要軍備至今仍延遲交付，軍方連確切的交貨時程都無法掌握，在舊債未清的情況下又要投入鉅資進行新購，完全不符合正常的建軍邏輯。



他認為，台海形勢的最終走向，關鍵仍在於中美之間的大國博弈，而非台灣單方面所能決定。面對特朗普可能採取的戰略收縮與中美關係的潛在變化，台灣必須審慎觀察美國的政策轉向。執政當局不應在美國壓力下盲目擴充軍費，導致財政被軍備競賽拖垮，進而排擠經濟發展與民生資源。台灣應當心落入“窮台陷阱”，避免在耗盡資源之後，卻發現自己處於既無足夠防衛能力、又無談判籌碼的險境。