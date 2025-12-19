5位大法官判憲訴法違憲　許宇甄：憲法強盜

藍委許宇甄。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／“憲法法庭”19日判決《憲法訴訟法》修正條文“違憲”、立即失效，回到修法前狀況。中國國民黨籍“立委”許宇甄嚴正痛批，“憲法法庭”今日作成的“114年憲判字第1號判決”，已非單純法律見解歧異，而是如同強盜一般蹂躪《憲法訴訟法》，自毀“憲法法庭”正當性的政治裁決。此一判決不僅重創“憲政”秩序，更在制度層次昭告民眾，由“綠色大法官”所主導的“憲法法庭”，已從原本應守護“憲法”的“憲法”守門員，墮落為“憲法”強盜，淪為替賴清德權力運作開道的政治工具。



許宇甄指出，最荒謬、也最致命的關鍵在於，該判決自始即屬無效。依2025年初修正並已生效的《憲法訴訟法》，“憲法法庭”作成判決，須至少10位大法官在席，然而現任大法官僅有8人，依法根本不具備成立“憲法法庭”的要件。也就是說，“憲法法庭”未能合法組成，自始即不具審判權，其所作任何判決，當然無效。對此，三位大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美於不同意見書中已明確指出，問題再清楚不過。



許宇甄痛斥，五位大法官竟選擇無視“立法院”三讀通過、“總統”公布施行的有效法律，反以所謂“程序自主權”、“組織彈性”為名，進行自我授權，恣意變更法定組成要件，公然繞過法律規範。這樣的作為，早已不是法律解釋，而是公然違法的行為。正如不同意見書所嚴正警告，大法官從來不存在可以自行調整法定人數門檻的權限，“憲法法庭”更不可能在人數不足的情況下，變成先開會再說的臨時會議。



許宇甄進一步質疑，大法官一方面承認制度存在缺額的“憲政”困境，另一方面卻拒絕唯一“合憲”、合法的途徑，就是要求賴清德依“憲法”程序儘速補足大法官人數，反而選擇在違法基礎上強行作成高度政治性的判決。究竟有何急迫性？是基於“憲政”必要，還是純粹出於政治需求？還是五位綠色大法官急於向賴清德表忠？



許宇甄強調，今日這項判決，就是“綠色大法官化”的極致展現。當法律不再是權力的界線，而被視為必須排除的障礙；當程序不再是保障正當性的基石，而淪為可以被任意扭曲的工具，司法就已徹底淪為執政者的附庸。這樣的“憲法法庭”，與民初籌安會假制度之名、行權力集權之實，本質上有何不同？



許宇甄嚴正警告，一個連自身是否合法存在都無法誠實面對的“憲法法庭”，碩果僅存的八位大法官，還有三位認為不能審理，只由5位大法官自詡有權解釋“憲法”，這本身就是對“憲政”法治最深層的污辱。今日若容忍這項違法裁判，縱容綠色大法官濫權當強盜，明日被徹底掏空的，將不只是“憲法”，而是整個民主制度都會被毀壞。