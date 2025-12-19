5大法官判憲訴法違憲　綠黨團：為人民欣慰

民進黨團召開“人民合憲權益重獲保障 為人民感到欣慰”記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月19日電(記者 莊亦軒)“憲法法庭”19日做出“114年(2025年)憲判字第1號判決”，宣布《憲法訴訟法》修法立法程序出現明顯且重大的瑕疵，而且牴觸“憲法”，因此自判決日失去其效力，但因做出判決的僅有5位大法官，引發爭議。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱回應，在這段期間，“憲法法庭”共有432件人民聲請“釋憲”案，衹有96件獲得受理，針對今日的判決，民進黨團為人民感到非常欣慰。



“立法院”藍白陣營於去年12月20日合力通過《憲訴法》修正案，拉高大法官評決門檻，賴清德於今年1月公布生效，修正案明訂，“憲法法庭”作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成“違憲”宣告時，同意“違憲”宣告的大法官不得低於9人。



鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜與副幹事長范雲下午共同召開“人民合憲權益重獲保障 為人民感到欣慰”記者會。



當被記者問到如何看待五月時有8名大法官決議受理“釋憲”案，但本次僅有5名大法官參與評決。鍾佳濱回答，不管是5位還是3位大法官。他們都認同修法前的《憲訴法》，現有人數結合《憲訴法》第12條，要將迴避的人數排除在現有人數之外。所以這樣的評決是合乎規定的。



被問及“憲法法庭”恢復運作後，將如何處理“行政院長”不副署一事？鍾佳濱回答，“憲法法庭”恢復運作，因此“憲政”機關間的爭議，就得以有效仲裁。這是在一開始，各“憲政”機關都清楚表達的態度。民進黨團一再強調，希望“憲法法庭”能作為“憲政”機關爭議間，有效仲裁的“合憲”手段。



鍾佳濱指出，“憲法法庭”“114年憲判字第1號判決”的公布，讓民進黨團非常欣慰，就是人民的“合憲”權益重獲保障，在過去《憲訴法》經歷過藍白挾“國會”多數濫權修改後，“憲法法庭”一度陷入運作困難。

