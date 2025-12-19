黃國昌轟：5位綠色大法官拆了“憲法法庭”

黃國昌指出，依照舊法至少要有六位大法官參與評議。“今天，這五位綠色大法官親手拆了‘憲法法庭′”。（黃國昌臉書） 中評社台北12月19日電／針對“憲法法庭”19日宣判去年底三讀通過的《憲法訴訟法》“違憲”。台灣民眾黨主席黃國昌19日痛斥，這5位大法官認為新的“憲訴法”“違憲”，卻連舊法都不遵守？舊法規定最起碼要有6位大法官參與評議，今天“憲法法庭”被這5位綠色大法官自己給拆了！



“立法院”去年12月20日三讀修正通過《憲訴法》部分條文，“憲法法庭”作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人。而作成“違憲”宣告時，同意“違憲”宣告的大法官不得低於9人。“憲法”增修條文規定，“司法院”設大法官15人，其中7名大法官由於任期，2024年10月31日卸任，目前僅8名大法官。



“司法院憲法法庭”被實質癱瘓1年，如今有5名大法官決定不受《憲訴法》新條文的限制，宣告《憲訴法》修法過程違反正當程序、內容違反權力分立原則，牴觸“憲法”，自宣告起失去效力，象徵“憲法法庭”將可“復活”。然而另外3名大法官未出席評議，但事後共同提出不同意見書，直指5名大法官召開的“憲法法庭”不符合《憲訴法》修正案的新規定，“判決當然無效”。



黃國昌19日在臉書發文痛批，“台灣正邁向綠色獨裁”。五位綠色大法官聲稱去年修正的《憲訴法》要求最低人數的修正是“違憲”的，所以主張他們不受新法的拘束。這種態度，根本已經步上賴清德的後塵，不僅不是“憲法”守護者，而是帶頭“違憲”的作亂者！



黃國昌指出，更離譜的是，即使是按照修正前的《憲法訴訟法》規定：“判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議”。也就是，依照舊法，也至少要有六位大法官參與評議才能判決。結果，這五位綠色大法官連舊法都不願遵守，這不僅是自打臉，根本就是擺出一副“我說了算”的獨裁嘴臉！



黃國昌批評，“今天，這五位綠色大法官親手拆了‘憲法法庭′”！