曲兆祥：賴自認拿回大法官會議就不用怕藍白

中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）“憲法法庭”19日在未達《憲法訴訟法》規定人數，就做出藍白所修的“憲訴法”部分條文“違憲”的裁決，中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥接受中評社訪問表示，加上日前“行政院長”卓榮泰不副署的手段，賴清德自始自終都是想要改變朝小野大的政治格局，透過不副署的動作開啟政治鬥爭，逼在野黨在之前所修的“憲訴法”上放手，賴可能認為，一旦拿回大法官會議，就不用怕在野黨了，因為去年藍白修“國會”改革法案就被宣判“違憲”。



至於5位大法官就宣判“憲訴法”修法“違憲”的狀況，曲兆祥認為，這雖然開了扇窗，但只會讓政局更亂，大法官可能也會面臨被“立法院”移送“監察院”彈劾的狀況。



曲兆祥也說，藍白即便知道彈劾賴清德不會過成案門檻仍提案，目的則是讓賴清德列席說明，把賴清德抓到政治鬥爭第一線接受在野黨“立委”“拷問”，屆時賴清德的聲望很大機率會慘跌。“賴政府”採取不副署，讓財劃法在法案層面告一段落，但政治鬥爭才剛剛開始，是送槍給藍白撿，自作聰明，結果自討苦吃。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所教授兼所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事，中國文化大學國家發展研究所兼任教授。



“賴政府對財劃法不副署的動作，可以用‘自作聰明，結果自討苦吃’來形容。”曲兆祥接受中評社訪問表示，“行政院長”卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇所說的“不副署不是終極目的，而是希望在野黨坐下來談”根本是在說謊，民進黨若真的要與在野黨坐下來談，去年賴清德確定當選後就可以做了，賴清德對內鬥爭改變朝小野大格局的路線始終如一，即便經歷過大罷免失利。

